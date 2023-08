Seks amerikanske betjente tilstår tortur af to sorte mænd

Betjentene er alle hvide.

Under ransagningen lod betjentene, som om de henrettede en af mændene og skød ham i ansigtet, så han var kritisk såret.

Mens offeret lå og blødte på gulvet, gav de tidligere betjente ikke førstehjælp. I stedet samledes de uden for huset for at udtænke en falsk dækhistorie.

Derefter har de forsøgt at underbygge historien ved at placere en pistol og ødelægge videoovervågning, oplyser det amerikanske justitsministerium.

De seks tidligere betjente har tilstået 16 strafbare forhold. Blandt dem er sammensværgelse mod civilrettigheder, affyring af et skydevåben under en voldelig forbrydelse og sammensværgelse for at forhindre rettens gang.