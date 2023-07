Anklagere udvider sag mod Trump og tiltaler pedel

Derfor har storjuryen, der efterforsker Trump i sagen, tiltalt ekspræsidenten med tre nye punkter. Det betyder, at de nu har rejst i alt 40 tiltalepunkter mod Trump i sagen, der begynder i retten 20. maj 2024.

Med henvisning til en hændelse, hvor republikaneren Trump i et interview pralede med en ”plan om et angreb” mod et fremmed land, anklages Trump for bevidst at have tilbageholdt fortrolige dokumenter.

Ifølge tiltalen forklarede Trump, at dokumentet var tophemmeligt. Ingen andre i lokalet i Trumps golfklub i New Jersey, hvor hændelsen skete, havde tilladelse til at se dokumentet.