Eks-efterretningsmand ved høring: USA er i besiddelse af UFO'er

Han har dog ikke selv set UAP’erne.

Ifølge den britiske avis The Guardian fortalte Grusch desuden under høringen, at der er fundet ”ikke-menneskelige” væsner på Jorden.

USA er ikke bare i besiddelse af UAP’er. USA har også haft egentlige programmer, hvor de mystiske objekter er blevet gransket, mener Grusch. Og de programmer har strakt sig over flere årtier.

Nærmere bestemt har USA indsamlet vrag og vragdele fra UAP’er, som er forulykket. Man har derefter undersøgt teknikken bag dem og forsøgt at gennemskue, hvordan de virker.

UAP er en forkortelse for ”unidentified anomalous pheonomenon” - uidentificerede unormale fænomener.

Flere gange under høringen, måtte Grusch afvise at svare på de amerikanske politikeres spørgsmål. Det gjorde han med henvisning til, at visse oplysninger er ”klassificerede” - altså fortrolige - og ikke kan gives i offentligheden.