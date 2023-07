Hunter Biden nægter sig skyldig i skattesag

Men ved et retsmøde onsdag udtrykte dommeren forbehold over for en del af aftalen.

Skatteanklagerne handler om, at Hunter Biden ikke har betalt skat af en indkomst på mere end 1,5 millioner dollar i 2017 og 2018. Det svarer til lidt over ti millioner kroner.

Foruden skattesagen er Hunter Biden også tiltalt i en anden sag, der handler om våben. Sagen handler om, at han købte et våben uden at oplyse om, at han på det tidspunkt brugte narkotika. Det er et brud på våbenlovgivningen.

Hunter Biden har tidligere været åben om, at han i en vanskelig periode efter sin brors død tog stoffer og drak.