Retssag mod Trump om fortrolige dokumenter begynder i maj 2024

Anklagerne havde ønsket, at retssagen begyndte i december. Men Donald Trumps forsvarsadvokater anmodede om, at den blev afholdt efter præsidentvalget i USA i november 2024.

77-årige Trump er en af favoritterne til at blive Republikanernes præsidentkandidat. Retssagen til maj afvikles på et tidspunkt, hvor kampagnen for at blive valgt partiets kandidat er på sit højeste, skriver AFP.

Trump er anklaget for på ulovlig vis at have opbevaret fortrolige dokumenter i sit hjem i Florida, efter at han forlod Det Hvide Hus. Ifølge tiltalen omhandler nogle af dokumenterne blandt andet atomprogrammer.