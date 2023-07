Texansk byggemester affejede håndværkers hedeslagsdød som narkorus

Hans kammerat Joshua Espinoza begyndte at hælde koldt vand over ham for at køle ham ned, mens en byggemester var mere interesseret i at ringe til politiet end til en ambulance.

Ifølge byggemesteren var der tale om en narkorus, og selv da ambulancen ankom til byggepladsen, forsøgte byggemesteren at få lægerne til at give den 24-årige håndværker en narkotikatest, hævder søgsmålet.

Infante døde senere af alvorligt hedeslag på hospitalet, efter at hans kropstemperatur var steget til 43,2 grader.

USA gennemgår lige nu en af de værste hedebølger i nyere tid. I delstaten Arizona slog byen Phoenix for nylig rekord for flest dage med mere end 43 grader i træk.

Ikke desto mindre har delstaten Texas for nylig gjort op med en lov, der sikrer, at håndværkere kan få en pause på ti minutter hver fjerde time. Det skete 14. juni - ni dage før Gabriel Infantes død - da guvernør Greg Abbott skrev under på loven.