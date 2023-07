Advokat Jordan Redavid, som har ført sagen for familien, siger, at nævningetingets afgørelse udgør ”absolut retfærdighed” for pigen.

- I årevis har den sagsøgte (McDonald’s, red.) sagt, at vi ikke havde en sag, og at de ikke var ansvarlige.

Hændelsen fandt sted i 2019.

Forældreparret med deres dengang fireårige datter, Olivia, slog et smut forbi McDonald’s i Tamarac i det sydvestlige Florida for at få noget at spise.

Olivias mor, Philana, bestilte restaurantkædens børnemenu Happy Meal med seks Chicken McNuggets til sin datter.