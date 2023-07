Falske valgmænd tiltales for forsøg på at omstøde Bidens valgsejr

Her skulle de have underskrevet certifikater, der erklærede, at de var delstatens retmæssige valgmænd. Problemet var bare, at det var de slet ikke.

- Disse falske dokumenter blev efterfølgende indsendt til det amerikanske Senat og rigsarkiv i et koordineret forsøg på at tildele delstatens valgmandsstemmer til den kandidat, de valgte, i stedet for den kandidat, der rent faktisk var blevet valgt af borgerne i Michigan, siger Dana Nessel.

I USA er det valgmandskollegiet, der hvert fjerde år officielt udpeger USA’s præsident. Det består af 538 personer, der er udpeget fra hver delstat.

Ifølge nyhedsbureauet AP er den ene af de tiltale Kathy Berden, der sidder i Den Republikanske Nationale Komité, samt Meshawn Maddock, der er tidligere delformand i Michigans republikanske parti.