Kvinde får seks års fængsel for at skubbe betjente under stormløb

Demonstranterne, som stormede Kongressen, ville forsøge at hindre Kongressens endelige godkendelse af demokraten Joe Bidens valgsejr ved præsidentvalget, som var blevet afholdt to måneder forinden.

Godkendelsen af valgresultatet fandt netop sted 6. januar.

Flere end 1000 personer er blevet anholdt på tværs af USA i forbindelse med amerikansk politis efterforskning af stormløbet på Kongressen.

Foreløbig er flere end 350 blevet sigtet eller tiltalt for at have angrebet politiet eller for at have hindret politiets arbejde i og omkring kongresbygningen 6. januar 2021.

En lang række personer er allerede blevet dømt.

Blandt andet er stifteren af den højreradikale gruppe Oath Keepers, Stewart Rhodes, blevet idømt 18 års fængsel for sin rolle under stormløbet.