Biden vil eftergive studiegæld for milliarder efter højesteretsdom

USA’s højesteret underkendte i juni planen om at eftergive studiegæld for et beløb, der svarer til 2927 milliarder kroner.

Det ville i gennemsnit løbe op i 68.000 kroner for hver af de op mod 43 millioner amerikanere, som tiltaget skulle tilgodese over en årrække.

Under valgkampen i 2020 var det et af Bidens valgløfter at gøre noget ved den studiegæld, som mange amerikanere kæmper med at afdrage på.

Højesterets afgørelse anses for at være et alvorligt politisk nederlag for præsidenten.

Seks overvejende republikanske delstater havde indbragt sagen for højesteretten.

Her afgjorde de seks dommere, der anses for at være konservative, at det er op til Kongressen at afgøre, om der skal bruges så massivt et beløb på at eftergive gæld.