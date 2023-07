Lisa Marie Presley døde af obstruktion i tyndtarmen

Hun døde 12. januar.

Tarmobstruktionen var ifølge retsmedicineren en forsinket bivirkning af en vægttabsoperation.

Han fortæller yderligere, at hun havde et problem med at overmedicinere sig selv, hvor hun, efter at efter at have glemt at hun havde taget sin medicin, tog nye doser.

Toksikologirapporten viser yderligere, at hun havde ”terapeutiske mængder” af det smertestillende stof oxycodon og andet medicin i blodet, som dog ikke var bidragende faktorer i forhold til hendes død.

Blot to dage forinden sin død havde hun været til Golden Globes med sin mor og skuespilleren Austin Butler, der spiller hovedrollen i filmen ”Elvis”.