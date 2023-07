Cocktail af farlige vejrfænomener rammer USA på samme tid

- Varmen kommer til at sprede sig over Californien, Nevada, Arizona og helt til Vesttexas over weekenden, og den højeste varme virker til at komme fredag til mandag. Så vi kommer nok til at se rekorder blive slået, siger Tom Frieders, der er meteorolog ved National Weather Service.

I gamblernes hovedstad, Las Vegas, nåede temperaturerne onsdag 42 grader. De forventes at slå rekorden på 47 grader på søndag.