Kinesisk gruppe har hacket sig ind i amerikanske regerings-e-mails

- Den truende aktør, som Microsoft forbinder med denne hændelse, er en fjende med base i Kina, som Microsoft kalder Storm-0558, skriver techgiganten i en pressemeddelelse.

En talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium bekræfter, at der er blevet opdaget ”unormal aktivitet” i ministeriets it-systemer, og at ministeriet ”øjeblikkeligt har taget affære for at få sikret systemerne”.

- Jævnfør vores politik om it-sikkerhed drøfter vi ikke detaljerne for vores reaktion, og hændelsen er stadig under efterforskning, siger talsmanden.