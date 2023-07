Charles Manson-discipel løsladt efter mere end 50 år i fængsel

Hun er i dag 73 år og forventes ifølge AP at skulle tilbringe et års tid i et såkaldt udslusningsfængsel. Her skal hun lære basale færdigheder som at køre bil og bruge et kreditkort, fortæller hendes advokat Nancy Tetreault til AP.

- Hun er stadig ved at vænne sig til, at det er virkelighed, siger Tetreault.

- Hun er nødt til at lære at bruge internettet. Hun er nødt til at lære, hvordan man køber ting uden kontanter.

- Det er en meget anderledes verden, end da hun kom i fængsel.

Leslie Van Houten blev godkendt til prøveløsladelse i 2020, men beslutningen blev prompte blokeret af Californiens guvernør, Gavin Newsom. Efter en længere strid i retsvæsnet fik Van Houten dog medhold og kan dermed nu udsluses fra fængslet.