24-årig bag Walmart-skyderi i Texas får 90 livstidsdomme

Tidligere i år erklærede den nu 24-årige gerningsmand, Patrick Crusius, sig skyldig i anklagerne. Som led i en aftale med anklagemyndigheden fik han mulighed for at få 90 livstidsdomme og undgå dødsstraf.

Han kan dog stadig blive dømt til døden ved en af Texas’ egne domstole. Her venter endnu en retssag mod ham for Walmart-skyderiet for fire år siden.

- Vi ses igen, din kujon, lød et tilråb fra Dean Reckard, hvis mor blev dræbt i skyderiet, da den dømte blev ført ud af retssalen fredag. Det skriver El Paso Times.