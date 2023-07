Amerikansk kvinde beskyldes for at lyve sin søn savnet i otte år

Politiet siger også, at Farias og Santana har mødt myndighederne flere gange i løbet af de seneste otte år. Hver gang har politiet fået oplyst falske navne og fødselsdatoer.

Santanas familie siger, at de havde mistanke om, at Farias virkeligheden ikke var forsvundet, og de beskyldte Santana for at have holdt ham i skjult i alle årene.

Farias’ tante Pauline Sanchez Rodriguez, siger, at hendes afdøde mor, der boede med familien i noget tid, påstod, at Farias var i huset.

- Min mor sagde altid til mig: ”Rudy er her. Han er der. Han er i det rum”, siger Rodriguez ifølge AP.

Santana skal dog have benægtet det og sagt, at moren var ved at miste forstanden.

Der er ikke blevet rejst sigtelser mod hverken Santana eller Farias, men efterforskningen fortsætter.