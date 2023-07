Fire dræbt og fire såret i skyderi i Philadelphia

Det forventes, at de to mindreårige vil blive overført til et nærliggende børnehospital.

Politiet i Philadelphia bekræfter i en mail til nyhedsbureauet Reuters, at der er tale om ”flere skudofre”, men at ingen yderligere detaljer på nuværende tidspunkt er tilgængelige.

Skyderiet finder sted blot en dag, efter at to personer mistede livet og 28 blev såret - herunder halvdelen af dem børn - i et skyderi i Baltimore i delstaten Maryland.

Politiet i Baltimore meldte søndag dansk tid om masseskyderiet.

- Ni af de sårede blev transporteret til hospitaler, mens de øvrige selv var i stand til gå ind på lokale hospitaler, oplyste politiet ifølge Reuters.

En talsperson for politiet, Lindsey Eldridge, fortalte, at skyderiet skete under en vejfest på Gretna Avenue i den sydlige del af byen.