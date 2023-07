Biden og Trump får kritik for evakuering af Afghanistan

Både den nuværende amerikanske præsident, Joe Biden, og hans forgænger, Donald Trump, får kritik for evakueringen af Afghanistan i 2021 i en ny rapport fra USA’s udenrigsministerium.

Specifikt får beslutningen om at trække amerikanske tropper ud af Afghanistan kritik for at have haft alvorlige konsekvenser for den tidligere amerikanskstøttede regering i landet, som blev afsat af Taliban.