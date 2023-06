USA's højesteret forbyder studieoptagelse ud fra race

De dommere, der betragtes som mere moderate eller til venstre for midten, var imod at sløjfe ordningen.

Men et flertal af dommerne i højesteretten mener, at positiv særbehandling er i strid med forfatningen, der lover lige rettigheder for alle borgere.

Præsident Joe Biden melder sig lodret uenig i afgørelsen og opfordrer universiteterne til ikke at droppe ordningen.

Han anbefaler at overveje en række faktorer ud over race, herunder en studerendes økonomiske baggrund og den diskrimination, der kan have påvirket deres liv.

- Diskrimination findes stadig i USA. Dagens afgørelse ændrer ikke på det, siger Biden.

Det er en forening ved navn Studerende for Retfærdig Optagelse, der havde bragt sagen til højesteret.