Trump lader til at vise fortrolige dokumenter i lydoptagelse

Det amerikanske medie CNN er kommet i besiddelse af en lydoptagelse, der er et vigtigt bevis i den sag om opbevaring af klassificerede dokumenter, som USA’s tidligere præsident Donald Trump er tiltalt i.

På optagelsen lader Trump ifølge CNN til at indikere, at han holder et hemmeligt dokument fra USA’s forsvarsministerium, Pentagon, med planer om at angribe Iran.