USA's Højesteret har givet sorte vælgere sejr i Louisiana

Det er for eksempel, når man på et nyt valgkort indlemmer et typisk demokratisk område i et stort republikansk område og på den måde ophæver indflydelsen fra de demokratiske vælgere.

Højesteret traf samme beslutning i en sag fra Alabama tidligere i juni. Også her havde et republikansk flertal i delstaten indført et valgkort, der ville indskrænke mængden af primært sorte valgdistrikter.