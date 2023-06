23-årig bag natklubmassakre i Colorado er idømt fængsel på livstid

En 23-årig amerikansk mand er mandag blevet idømt livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse for et dødeligt masseskyderi på en natklub i delstaten Colorado i november sidste år.

Dommen blev afsagt, efter at Anderson Lee Aldrich havde erklæret sig skyldig i at have dræbt fem mennesker på en LGBTQ-natklub i Colorado Springs i Colorado den 19. november 2022.