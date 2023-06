Biden står ved sin udtalelse om præsident Xi som diktator

Den amerikanske præsident giver udtryk for, at han ikke har til hensigt at nedtone sin retorik i fremtiden.

- Idéen om, at jeg skulle undgå at sige, hvad jeg mener, når det gælder relationerne til Kina - at jeg skulle undgå at sige, hvad jeg synes, er fakta, når det gælder relationerne til Kina. Det er ikke noget, som jeg kommer til at ændre på.

Det var tirsdag, at Biden fremsatte udtalelsen om Xi ved et fundraiser-arrangement i Californien. Det var, dagen efter at USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, havde mødt Xi i den kinesiske hovedstad, Beijing.