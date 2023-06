Toårig amerikansk dreng skød og dræbte sin gravide mor

En gravid kvinde døde i sidste uge efter at være blevet skudt med en pistol af sin toårige søn i den amerikanske delstat Ohio.

Den lokale politichef David Smith fortalte tirsdag lokale medier, at 31-årige Laura Ilg ringede til alarmcentralen om eftermiddagen den 16. juni.

- Hun forklarede, at hun var 33 uger henne i sin graviditet, og at hendes toårige ved et uheld havde skudt hende i ryggen med et skydevåben, fortalte Smith.