Bidens søn skal møde i retten i juli i sager om skat og våben

To af anklagerne handler om, at Biden ikke betalte sin skat til tiden i 2017 og 2018.

Det tredje anklagepunkt handler om, at han i 2018 købte et våben uden at oplyse, at han i den periode brugte narkotika.

Som følge af tilståelsesaftalen med justitsministeriet ventes Biden ikke at skulle i fængsel.

Dermed håber Hunter Biden - og mange andre på Demokraternes fløj - at der kan lægges låg på den langvarige og politisk følsomme sag.

- Det er min opfattelse, at den fem år lange efterforskning af Hunter er afsluttet, udtalte hans advokat, Christopher Clark, ifølge The New York Times i en erklæring tirsdag.