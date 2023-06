Jagt på forsvunden ubåd fortsætter i område, hvor bankelyde er hørt

- De er nødt til at fjerne alle potentielle menneskeskabte kilder udover ”Titan”, siger Hartsfield med henvisning til mini-ubåden ”Titan”.

- Havet er et komplekst sted. Der er menneskelyde og naturlyde, og det er svært at spore en kilde til lyd. Lydene beskrives som bankelyde, men vi må samle alle brikker, for der er biologiske lyde, som lyder menneskeskabte for det utrænede øre. Men dem, der lytter til de her lyde, er trænede, siger han.