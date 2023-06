Ifølge Jamie Frederick er det en ”meget kompleks eftersøgning”, som kræver specialudstyr.

Det er udstyr, men også ekspertise, som kystvagten ikke har. Derfor har de bedt blandt andet andre myndigheder og lande om hjælp, siger kaptajnen.

Ifølge admiral John Mauger har en stor del af eftersøgningen indtil videre været fokuseret på havets overflade. Men myndighederne begynder at få ressourcer til at kunne søge også under vand, fortæller han CNN.