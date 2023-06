Sag om Trumps omgang med statshemmeligheder indledes i august

Men både sagens kompleksitet og Trumps advokaters modsvar kan betyde, at sagen kan komme til at trække ud.

Trump er anklaget for 37 lovbrud. Blandt andet skal han på ulovlig vis have opbevaret fortrolige dokumenter i sit hjem i Florida, efter at han forlod Det Hvide Hus.

Flere af dokumenterne handler om USA’s nationale sikkerhed, herunder landets atomprogram.

Han har ifølge anklager Jack Smith vist nogle af dokumenterne til folk, der ikke havde sikkerhedsgodkendelse.

Trump er blandt andet også tiltalt for at have forsøgt at obstruere forbundspolitiet FBI’s efterforskning og for at have løjet over for de myndigheder, der bad om at få dokumenterne tilbage til Det Hvide Hus.