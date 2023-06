Mindst 23 er skudt under fejring af amerikansk helligdag

Masseskyderiet skete under de indledende fejringer til Juneteenth.

Det er en amerikansk helligdag, der markerer frigivelsen af de sidste slaver i USA.

Medlem af Repræsentanternes Hus for Demokraterne Sean Casten skriver i en udtalelse, at han er knust over skyderiet, der skete i hans nabodistrikt.

- Vi lever i en tragisk virkelighed, hvor man ikke kan gå i skole, supermarked, tempel eller fejre helligdage som 4. juli eller Juneteenth uden frygt for at blive skudt, lyder det.

Hændelsen er det 310. masseskyderi i USA i år ifølge Gun Violence Archive, skriver CNN.