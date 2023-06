Storjury har rejst tiltale mod 21-årig anklaget for militærlækage

En føderal storjury i USA har tiltalt den 21-årige garder Jack Teixeira i en sag om lækage af militærhemmeligheder.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium i en erklæring torsdag.

En storjury er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.