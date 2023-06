Harvard-ansat tiltalt for salg af ligdele doneret til skolen

Cedric Lodge blev anholdt af det føderale politi FBI onsdag. Det samme gjorde de fire andre tiltalte, heriblandt Lodges hustru.

- Nogle forbrydelser går imod al forståelse, udtaler anklager Gerard Karam i en erklæring.

- Tyveri og handel med menneskelige kropsdele rammer selve essensen af det, der gør os til mennesker, tilføjer han.

Gerard Karam oplyser videre, at personer, hvis kropsdele blev solgt på det sorte marked, frivilligt havde doneret deres kroppe til at hjælpe med at uddanne læger på Harvard Medical School.

- Vi er rystede over at erfare, at noget så foruroligende kan ske på vores universitet, udtaler George Daley, der er dekan på Harvard Faculty of Medicine, i en erklæring.