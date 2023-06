Miamis borgmester lægger an til republikansk nomineringskamp

Borgmester i Miami i den amerikanske delstat Florida Francis X. Suarez har onsdag indleveret de papirer, der skal til, for at han kan stille op som kandidat ved det republikanske primærvalg, til USA’s valgkommission.

Den 45-årige cubansk-amerikaner er i sin anden periode som borgmester. Han er ikke et kendt navn uden for det sydlige Florida, selv om han i løbet af de seneste måneder har forsøgt at opbygge en national profil.