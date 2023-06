Han har altid flydt oven på og klaret sig gennem de vildeste kriser med en blanding af bidske angreb og en fortælling om at være udsat for en heksejagt, men med retssagen, der begynder mod Donald Trump i Miami tirsdag, er den tidligere præsident udfordret som aldrig før.

Donald Trump risikerer flere års fængsel for at have forbrudt sig mod en 100 år gammel lov, der bl.a. er blevet brugt til at retsforfølge spioner, og som netop har givet en efterretningsofficer tre års fængsel for noget, som umiddelbart er i den lettere udgave af, hvad Trump har gjort.