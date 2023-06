Amerikansk trafikal hovedpulsåre kollapser efter brand

Det er den primære nord til syd motorvej fra Miami i delstaten Florida igennem Washington D.C. og New York helt op til den canadiske grænse i Maine.

USA’s svar på Vejdirektoratet har meddelt, at man vil sende et hold til ulykkesstedet for at undersøge baggrunden for hændelsen.

Ifølge den amerikanske transportminister Pete Buttigieg vil lukningen af I-95 have ”betydelige indvirkninger” for regionen i byen Philadelphia, der ligger i delstaten Pennsylvania.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med hændelsen ifølge lokale embedsmænd.