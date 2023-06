Ekspert om Trump-tiltales konsekvenser: »Det er virkelig, virkelig, virkelig dramatisk«

For første gang i USA’s historie har en føderal myndighed rejst tiltale mod en tidligere præsident.

»Det er virkelig, virkelig, virkelig dramatisk,« lyder vurderingen fra Jørn Brøndal, som er professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

Ifølge USA-eksperten har tiltalen, som er rejst mod ekspræsident Donald Trump, potentiale til at få omfattende konsekvenser for både Trump selv og hans drømme om igen at blive præsident. Altså medmindre Trump igen formår at vende stormen til en medvind.