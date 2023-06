Røg fra canadiske skovbrande bremser flytrafik til New York

Kode rød betyder, at ”luften er usund at indånde”, og at nogle borgere kan opleve, at deres helbred bliver påvirket, skriver sundhedsmyndighederne.

Ifølge The Philadelphia Inquirer er indbyggere desuden blevet opfordret til at aflyse alle udendørsaktiviteter, holde vinduer lukkede og bære mundbind af høj kvalitet udendørs.

Tal fra det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur viser ifølge The Philadelphia Inquirer, at luftkvaliteten i Philadelphia ikke har været så dårlig som nu siden 2008.

Også i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., har myndighederne udstedt en kode rød. Det er den første af sin slags siden 2011.

Årsagen til den voldsomme luftforurening er adskillige store skovbrande, der den seneste tid har hærget det østlige Canada.