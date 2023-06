Røg fra skovbrande har nået New York: Verdens mest forurenede by

Røgen fra skovbrandene lagde sig tirsdag som et tæppe over New York.

Onsdag formiddag dansk tid er billedet det samme.

Af en opgørelse på IQAirs hjemmeside fremgår det, at New York fortsat har det højeste niveau af forurenende partikler i luften i verden.

Luftkvaliteten i New York beskrives af instituttet som ”usund”.

Efter New York følger Kuwait City i Kuwait, den amerikanske storby Detroit og storbyen Tel Aviv i Israel som de mest forurenede byer.

Som følge af den dårlige luftkvalitet aflyste en lang række skoledistrikter i New York alle udendørsaktiviteter tirsdag.