Flere dræbt i masseskyderi efter dimissionsfest på universitet

Han oplyser samtidig, at en formodet gerningsmand er blevet pågrebet.

Skyderiet fandt sted i Monroe Park ved Altria-teatret i Richmond, da det begyndte at vælte ud med glade gymnasieelever, som netop var færdige med deres dimissionsceremoni.

De to mænd, som mistede livet, var henholdsvis 18 og 36 år. Et lokalt medie har berettet, at der skulle være tale om en far og hans søn, men det har politiet hverken be- eller afkræftet.

En 31-årig mand er desuden blevet såret i sådan en grad, at han er livsfare.