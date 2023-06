Efter Mette F-besøg: Amerikansk presse fokuserer på Ukraine-støtte

Mens posten som Natos generalsekretær har været i centrum i den danske dækning af mødet mellem statsminister Mette Frederiksen (S) og USA’s præsident, Joe Biden, har amerikanske medier i højere grad fokus på Ukraine og de to landes samarbejde herom.

I avisen New York Times beskrives ”Danmark som et af flere lande der har givet udtryk for at være villig til enten at donere F-16-(kampfly, red.) fra deres eget lager eller træne piloter.”