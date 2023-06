Venstreorienteret filosof vil være USA's næste præsident

70-årige Cornel West er en prominent filosof, hvis arbejde fokuserer på etnicitet og klasse i det amerikanske samfund.

Han har en meget lille chance for at ende som præsident, men der er mulighed for, at han kommer til at tage stemmer fra præsident Joe Biden under valgkampen næste år.

USA’s politiske historie tæller mange fejlslagne forsøg fra kandidater uden for de to store partier, Det Republikanske Parti og Det Demokratiske Parti. Men nogle kandidater, der ikke er fra de to store partier, har haft stor indflydelse på valg.