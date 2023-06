Så er presseseancen slut: Mette Frederiksen sagde stort tak

- En af de værdier inkluderer at stå op mod russisk aggression, siger Biden om støtten til Ukraine.

Han takkede blandt andet også statsministeren for forsvarssamarbejdet mellem Danmark og USA.

Og han takkede for Danmarks arbejde for grøn omstilling.

- Tak, hr. præsident, dejligt at se dig igen og være her. Jeg vil gerne takke dig for dit lederskab, lød svaret fra Mette Frederiksen.

Statsministeren blev modtaget i Det Hvide Hus klokken 19.25 dansk tid af protokolchef og USA’s tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford.