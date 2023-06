- En af de værdier inkluderer at stå op mod russisk aggression, siger Biden om støtten til Ukraine og den ukrainske befolkning.

Han takker blandt andet også statsministeren for forsvarssamarbejdet mellem Danmark og USA.

Og han takker for Danmarks arbejde for grøn omstilling.

- Tak, hr. præsident, dejligt at se dig igen og være her. Jeg vil gerne takke dig for dit lederskab, lyder svaret fra Mette Frederiksen.

- Vi vil fortsætte fra et dansk perspektiv med en stærk støtte til Ukraine, forsikrede hun og understregede vigtigheden af at have en amerikansk præsident, der forpligter sig til forsvarssamarbejdet i Nato.