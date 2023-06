Skoledistrikt i USA fjerner bibelen efter en klage

Efter Davis School District fjernede bibelen, har en anden forælder bedt om at få gennemgået Mormons Bog, der blandt andet indeholder beskrivelser af halshugning og kidnapninger. I Utah kan både forældre, elever og ansatte i skoledistriktet klage over bøger.

I et skoledistrikt i Texas blev bibelen allerede fjernet sidste år, og i staten Kansas har en gruppe studerende selv krævet at få bibelen fjernet fra skolens bibliotek, skriver BBC.

Den amerikanske NGO Freedom From Religion Foundation har udtalt støtte til forældreren, der klagede over bibelen, på trods af gruppens modstand mod at fjerne bøger generelt.

»Det her er et af de tilfælde, hvor dem, der vil bandlyse bøger, skal være forsigtige med, hvad de ønsker sig, for de kan ikke både blæse og have mel i munden,« siger Annie Laurie Gaylor, som er med-præsident i NGO’en, til Los Angeles Times.

»De kan ikke bandlyse aldersbegrænset materiale og så ikke inkludere bibelen,« siger hun ifølge mediet.

Bibelen havde været tilgængelig på biblioteker på flere grundskoler i Davis School District. Ifølge Los Angeles Times er beslutningen blevet anket.