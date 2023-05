USA har indgået forsvarsaftale med Papua Ny-Guinea

Det ressourcerige, men stærkt underudviklede Papua Ny-Guinea, som har 9,4 millioner indbyggere, har fået ny strategisk betydning som følge af den tiltagende rivalisering mellem USA og Kina.

Den fornyede amerikanske indsats for at dyrke regionale allierede i Stillehavsområdet sker i god forståelse med Australien, New Zealand og Indien og gruppen Pacific Island Forum - en regional blok, som mest består af små stater, der ligger spredt i Stillehavet.

- Det er virkelig godt at se USA blive mere og mere engageret i Stillehavsregionen - og navnligt i Papua Ny-Guinea, siger den australske forsvarsminister, Richard Marles.

USA frygter, at Kina får udviklet et militært overherredømme i regionen, hvilket ville svække USA’s faciliteter på Guam og vanskeliggøre et forsvar af Taiwan i tilfælde af en kinesiske invasion.