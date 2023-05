Højreradikal leder får 18 års fængsel efter stormløb på Kongressen

Her sagde Trump blandt andet, at de skulle tage landet tilbage og ”kæmpe som ind i helvede”.

Demonstranterne røg i klammeri med politiet og endte med at trænge ind i Kongressen. Flere personer døde i forbindelse med urolighederne.

Med til urolighederne var medlemmer af gruppen Oath Keepers. Den består blandt andet af tidligere soldater og politibetjente.

Oath Keepers er kendt for at troppe op til amerikanske demonstrationer bevæbnet til tænderne.

Rhodes selv er tidligere soldat og uddannet fra det juridiske fakultet ved det prestigefyldte Yale Universitet.

Han grundlagde Oath Keepers i 2009. Han bærer en klap for øjet efter at have skudt sig selv i ansigtet ved et uheld.

Rhodes blev kendt skyldig tilbage i november.

Senere torsdag skal den samme dommer også udmåle straf til Kelly Meggs, som er tidligere leder af Oath Keepers i delstaten Florida. Her går anklagemyndigheden efter 21 års fængsel.