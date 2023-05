Det var allerede i februar, at den første alvorlige offentlige kritik af den amerikanske præsident, Joe Biden, begyndte at tage form. Bagtil havde der på det tidspunkt gennem flere uger været et tonstungt pres på Joe Biden for at skifte mening, når det gjaldt hans holdning til det, som ukrainerne stadig betragter som den absolutte kronjuvel i deres eget luftforsvar mod Rusland.