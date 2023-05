Lektor: DeSantis er nødt til at tage en konfrontation med Trump

Niels Bjerre-Poulsen forklarer, at DeSantis for eksempel har underskrevet et forbud mod abort efter sjette graviditetsuge, og at han har udnævnt Florida som staten ”where woke goes to die”, altså hvor woke-kulturen tager hen for at dø.

- Han har i det hele taget udvist en adfærd, som tyder på, at han især satser på nogle af de samme vælgere, som ellers er begejstrede for Trump, siger han.

Om det vil lykkes ham at løbe afsted med titlen som republikansk præsidentkandidat er dog usikkert, mener Niels Bjerre-Poulsen.