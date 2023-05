USA: Ukrainere stod sandsynligvis bag droneangreb mod Kreml

Flere amerikanske embedsmænd mener, at Zelenskyj ikke var orienteret om angrebet.

De amerikanske efterretningstjenester er ifølge The New York Times nået frem til deres foreløbige konklusion dels gennem opsnappet kommunikation. Her har russiske embedsmænd givet Ukraine skylden for angrebet.

Gennem anden opsnappet kommunikation har ukrainske embedsmænd ligeledes sagt, at de mener, at deres land er ansvarlig for angrebet.

Angrebet blev udført onsdag den 3. maj, hvor to droner forårsagede skade på Kreml.