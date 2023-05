Mand i kassevogn ville angiveligt dræbe Biden og tage magten

En 19-årig mand, der anklages for bevidst at køre en kassevogn ind i et hegn nær Det Hvide Hus, har fortalt myndighederne, at han ville ”tage magten” og ”dræbe præsidenten”.

Det viser dokumenter indleveret ved retten, som tirsdag er blevet offentliggjort ifølge mediet NBC.

Mandag omkring klokken 21.35 lokal tid kørte Sai Varshith Kandula en kassevogn ind i et hegn på Lafayette Square nær Det Hvide Hus i Washington D.C.