TikTok sagsøger Montana efter forbud

Det sociale medie TikTok lægger sag an mod den amerikanske delstat Montana for at have vedtaget et omfattende forbud mod den kinesiske app.

Mandag blev søgsmålet indleveret ved distriktsretten i delstaten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

TikTok mener blandt andet, at forbuddet overtræder virksomhedens og brugernes ytringsfrihed.